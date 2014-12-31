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Москва 24

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Происшествия

31 декабря 2014, 09:00

На северо-западе Москвы у водителя похитили 2 млн рублей, пока он менял колеcо

криминал ограбления машины Новотушинский проезд

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На северо-западе столицы у автолюбителя украли более двух миллионов рублей, пока он менял колесо, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома №10 в Новотушинском проезде. Из Infiniti Q60 грабитель похитил сумку, в которой находилось 2,2 миллиона рублей.

Эту информацию подтвердили в ГУ МВД РФ по Москве. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания преступника.

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Отметим, двумя неделями ранее на юге столицы неизвестные избили и ограбили автомобилиста. У дома по улице Генерала Белова пятеро уроженцев Кавказа спровоцировали ДТП с легковым автомобилем, после чего нанесли побои водителю и похитили у него портфель.

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