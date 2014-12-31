В Подмосковье задержали подозреваемого в сбыте героина

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В подмосковной Балашихе полицейские изъяли у мужчины 14 граммов героина, сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области.

Задержанным оказался 29-летний местный житель, у него были обнаружены и изъяты 8 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом, светлого цвета внутри.

Результаты исследования показали, что изъятое вещество является смесью, в состав которой входит наркотическое средство – героин, общей массой 14,05 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.