Задержаны подозреваемые в мошенничестве на 14 миллионов рублей

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве на 14 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главка московской полиции.

3 ноября три грузовика марки "Скания" под управлением водителей, работающих в одной из строительных компаний, выехали с базы на объект. Однако до настоящего момента назад не вернулись. Установить связь с водителями также не удалось.

Материальный ущерб составил более 14 млн рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на северо-западе Москвы задержали подозреваемого. Им оказался безработный 45-летний житель Москвы. 29 декабря оперативникам удалось задержать еще двух соучастников преступления.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.