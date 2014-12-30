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В Подмосковье арестован сотрудник полиции, обвиняемый в убийстве пенсионера, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия, 27 декабря около 22 часов в одной из квартир в городе Сергиевом Посаде местный житель обнаружил тело своего 68-летнего отца с черепно-мозговой травмой. Также в квартире находился неизвестный ему мужчина, руки у которого были в крови. Как в последующем оказалось, что это был 23-летний оперуполномоченный отделения полиции.

Сотрудник полиции был задержан. От дачи показаний и прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На месте преступления работают следователи и криминалисты, которые собирают улики. В отношении задержанного избрана мера пресечения – заключение под стражу.