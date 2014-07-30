Экс-главу фонда Гергиева будут судить за растрату 220 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшего директора "Фонда Валерия Гергиева" и замруководителя организации "Московский Пасхальный фестиваль" Игоря Зотова будут судить за растрату 220 миллионов рублей, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, Зотов, работая заместителем директора "Московский пасхальный фестиваль" и исполнительным директором НКО "Звезды белых ночей", с апреля 2009 года по июнь 2011 года изготовил поддельные документы с указанием несуществующих платежей, по которым он перечислил на счета подконтрольных фирм более 137 миллионов рублей.

Кроме того, с июля 2007 года по август 2011 года Зотов также по фиктивным договорам перевел подставным фирмам около 90 миллионов рублей со счета компании "Звезды белых ночей".

Добавим, что обвиняемый уже отбывает наказание, но по другому делу – в августе 2013 года он получил 8 лет за кражу из фонда Гергиева 245 миллионов рублей. Чтобы скрыть преступление, он перечислил в фонд деньги компаний "Московский Пасхальный фестиваль" и "Звезды белых ночей".

Суммы, полученные фондом в виде пожертвований, должны были пойти на разработку программ, проведение выставок и содействие в сфере культуры, искусства и просвещения.