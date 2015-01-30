Магазин "Пятерочка" на востоке столицы ограбили на 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Двое неизвестных украли из кассы магазина "Пятерочка" на востоке столицы 1 миллион рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, в магазин, расположенный на улице Уральская, 4, ворвались двое неизвестных и, угрожая кассиру, ножом, забрали около 1 миллиона рублей.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт происшедшего, добавив, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали инцидента.

В городе введен в действие план "Перехват", принимаются меры к розыску и задержанию нападавших.

Напомним, 4 января на севере Москвы был ограблен продуктовый магазин.

Четверо грабителей, угрожая продавцу продуктового магазина на улице Генерала Рычагов 13, забрали 60 тысяч рублей, две коробки сигарет и взломали платежный терминал.