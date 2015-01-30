Задержан подозреваемый в краже иномарки стоимостью 1 миллион рублей

Фото: ТАСС

На северо-востоке Москвы полицией задержан подозреваемый в краже автомобиля стоимостью 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

26 января в полицию с заявлением о краже обратилась 40-летняя москвичка. По ее словам, с 25 по 26 января кто-то похитил ее автомобиль марки "Ниссан", припаркованный возле одного из домов по улице Яблочкова.

Оперативники задержали подозреваемого по месту жительства в Подмосковье. Им оказался 34-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.