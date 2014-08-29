Кассира магазина подозревают в хищении полумиллиона рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали подозреваемого в хищении 500 тысяч рублей из кассы столичного магазина, сообщает пресс-служба главка МВД Москвы.

27 августа в полицию обратилась директор магазина в Юго-Западном округе. Она рассказала, что в ходе инвентаризации была обнаружена серьезная недостача. Спустя 20 минут правоохранители задержали подозреваемого - 23-летнего москвича, который работал кассиром в этом же магазине.

В ходе допроса выяснилось, что задержанный совершал хищения с января. Он выдавал покупателям недействительные чеки, а затем аннулировал покупки, а деньги присваивал себе.

В общей сложности он похитил более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", задержанный отпущен под подписку о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.