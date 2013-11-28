Задержаны мошенники, похитившие у французской фирмы 400 тысяч долларов

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В Москве задержаны двое участников банды, подозреваемой в хищении 400 тысяч долларов у французской фирмы.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленники создали сайт, якобы принадлежащий одной из российских компаний, и разместили объявление на международных торговых интернет-площадках о продаже нефтехимических продуктов.

Представители одной из французских компаний заинтересовались битумом. Для подтверждения "легальности" своей деятельности фигуранты дела представили им по электронной почте полный пакет документов, подтверждающих ведение бизнеса в этой сфере.

Французские бизнесмены заключили с несуществующей компанией контракт на сумму более 400 тысяч долларов, но после перечисления денежных средств "коммерсанты" родом из Нигерии исчезли.

В разных районах Москвы были проведены обыски по месту жительства фигурантов. Из съемных квартир изъяты поддельные печати и компьютеры, использовавшиеся для совершения преступлений.

Ранее в суд было направлено дело этой же банды, занимающейся лжеторговлей. Обвиняемые разместили в интернете предложение по транспортировке каменного угля от лица РЖД, на которое "клюнули" китайские предприниматели.

Аферисты получили от бизнесменов из Поднебесной аванс в размере 50 тысяч долларов, перевели деньги в Африку и скрылись.