Повара и путешественника задержали за 7 кг гашиша в запасном колесе

В автомобильной "запаске" обнаружено семь килограммов наркотиков

Сотрудники УФСКН по Москве задержали двоих уроженцев Таджикистана, которые продавали героин в столичном регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

В квартире, которую снимали фигуранты, оперативники нашли запасное колесо от машины, внутри которого было около семи килограммов наркотика. подозреваемый получал товар из тайника в лесном массиве в Истринском районе. Соседи рассказали, что часто видели его с "запаской", но не придавали этому значения.

Гашиш фигурант сбывал по цене 200 тысяч рублей за килограмм. На вырученные деньги он незадолго до задержания купил путевки на остров Бали.

Второй участник ОПГ – жительница Средней Азии, которая получала героин и сбывала путем закладок в районе станции метро "Полежаевская". Женщина работала поваром в ресторане, расположенном в центре Москвы. У нее дома было найдено около 500 граммов героина высокой концентрации.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, их отправили под стражу.