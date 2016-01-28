Мошенник пытался получить кредит по поддельным документам

Фото: ТАСС
На юго-западе Москвы оперативники задержали подозреваемого в кредитном мошенничестве, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.
В дежурную часть поступило заявление от сотрудника одного из столичных банков. По его словам, мужчина пытается оформить кредит на сумму 500 тысяч рублей по паспорту, подлинность которого вызывает сомнение.
В течение 15 минут прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный 43-летний уроженец одного из государств СНГ.
Установлено, что предъявленный злоумышленником поддельный документ был оформлен на чужое имя. Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".
Сайты по теме