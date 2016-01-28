Мошенник пытался получить кредит по поддельным документам

Фото: ТАСС

На юго-западе Москвы оперативники задержали подозреваемого в кредитном мошенничестве, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

В дежурную часть поступило заявление от сотрудника одного из столичных банков. По его словам, мужчина пытается оформить кредит на сумму 500 тысяч рублей по паспорту, подлинность которого вызывает сомнение.

В течение 15 минут прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный 43-летний уроженец одного из государств СНГ.

Установлено, что предъявленный злоумышленником поддельный документ был оформлен на чужое имя. Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".