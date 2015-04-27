Полицейские ЮВАО изъяли более 160 граммов гашиша

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Сотрудники полиции на юго-востоке Москвы задержали подозреваемого в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В ходе личного досмотра у задержанного, 35-летнего уроженца Закавказья, были обнаружены и изъяты 3 брикета с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятый материал является наркотиком растительного происхождения – гашишем, общим весом 162 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".