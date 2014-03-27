Задержаны подозреваемые в квартирной краже на 10 миллионов рублей

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Столичная полиция задержала подозреваемых в совершении крупной квартирной кражи. Ущерб от действий злоумышленников превысил 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

17 марта в правоохранительные органы обратился москвич, который заявил, что его квартиру обокрали неизвестные. Преступление было совершено утром того же дня, когда хозяин ненадолго уехал из дома. Заявитель рассказал, что "домушники" взломали дверь и похитили крупную сумму денег, а также 10 дорогостоящих наручных часов.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража".

25 марта стражи порядка задержали подозреваемых на Новочеркасском бульваре. Ими оказались 23-летний уроженец Грузии и 30-летний приезжий из Бурятии.

В ходе досмотра автомобиля, принадлежащего одному из задержанных, правоохранители обнаружили похищенные часы.

Выяснилось, что злоумышленники спустя несколько дней после первой кражи совершили еще одну. У полицейских есть все основания полагать, что задержанные причастны к ряду аналогичных преступлений.

Подозреваемые заключены под стражу. Ведется следствие.