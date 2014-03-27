В Москве задержан подозреваемый в убийстве студента

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве студента. Преступление было совершено три года назад, сообщает пресс-служба МВД России.

В апреле 2011 года на территории Битцевского парка был обнаружен труп студента колледжа. По данному факту возбудили уголовное дело.

В ходе расследования правоохранители выдвинули версию, что между погибшим и убийцей произошла ссора в ходе распития спиртного.

Подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался 21-летний москвич.

Злоумышленник заключен под стражу. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления.