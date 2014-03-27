В Москве задержан подозреваемый в убийстве студента

Фото: ИТАР-ТАСС
Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве студента. Преступление было совершено три года назад, сообщает пресс-служба МВД России.
В апреле 2011 года на территории Битцевского парка был обнаружен труп студента колледжа. По данному факту возбудили уголовное дело.
В ходе расследования правоохранители выдвинули версию, что между погибшим и убийцей произошла ссора в ходе распития спиртного.
Подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался 21-летний москвич.
Злоумышленник заключен под стражу. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления.
Сайты по теме