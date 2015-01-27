Подозреваемая в сбыте 300 граммов героина задержана на востоке столицы

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Столичные правоохранители задержали подозреваемую в сбыте 300 граммов героина. Задержанной оказалась 40-летняя жительница Подмосковья, сообщает Агентство "Москва".

Злоумышленницу взяли с поличным возле одного из домов по Измайловскому бульвару. В ходе досмотра у нее обнаружили сверток, в котором находилось 300 граммов наркотика.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение и сбыт наркотиков". Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что накануне столичные полицейские задержали подозреваемого в хранении "спайсов". В ходе досмотра у 36-летнего уроженца одной из стран СНГ было обнаружено 14 пакетиков с запрещенными курительными смесями.

Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.