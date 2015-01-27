В ЦАО задержан подозреваемый в кредитном мошенничестве на 500 тысяч рублей

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Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в получении 500 тысяч рублей кредита по поддельным документам, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Задержанным оказался 54-летний уроженец Тульской области, который обратилась в банк с целью получения кредита. Однако предоставленные клиентом документы вызвали сомнения в подлинности, в связи с чем сотрудники банка обратились в полицию.

В дальнейшем полицейские установили, что задержанный предоставил в банк поддельные справку 2-НДФЛ и копию трудовой книжки.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в сфере кредитования".