Полицейские изъяли у мужчины на западе столицы 14 пакетиков со "спайсами"

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Сотрудники уголовного розыска по району Тропарево-Никулино задержали мужчину по подозрению в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Подозреваемого в хранении наркотиков задержали на проспекте Вернадского. В ходе личного досмотра у 36-летнего безработного уроженца СНГ было обнаружено и изъято 14 пакетиков с веществом неизвестного происхождения.

Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством - курительной смесью "спайс".

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, либо хранение в целях сбыта наркотических средств при особо отягчающих обстоятельствах".

В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Напомним, госдума приняла закон о запрете "спайсов", согласно которому, за распространение "спайсов" вводится уголовная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до двух лет.