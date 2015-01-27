На юге столицы задержали подозреваемого в сбыте героина

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На юге столицы полицейские задержали подозреваемого в сбыте героина, сообщает пресс-служба главка столичной полиции

24 января в ходе патрулирования сотрудники полиции заметили подозрительного молодого человека и остановили его для проверки документов.

В ходе личного досмотра у 34-летнего безработного ранее судимого москвича было обнаружено и изъято 5 свертков из газетной бумаги с веществом неизвестного происхождения, общей массой 49,25 граммов.

При обыска по месту жительства подозреваемого в квартире, расположенной в одном из домов по Домодедовской улице, было обнаружено и изъято 2 свертка с неизвестным веществом, общей массой более 416 граммов. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит героин.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.