Москвичку ограбили на 2 миллиона рублей после посещения обменника

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Жительницу столицы ограбили на 2 миллиона рублей после того, как она посетила обменный пункт на юго-западе Москвы. Трое неизвестных, угрожая пистолетом, отняли у женщины сумку с деньгами, сообщили M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

Преступление было совершено на Ленинском проспекте в районе дома 77. Правоохранители разыскивают подозреваемых в разбойном нападении.

Отметим, что 17 декабря двое неизвестных ограбили частных охранников, перевозивших деньги клиента, на 20 миллионов рублей.

Четырьмя днями ранее злоумышленники похитили сумку с 25 миллионами рублей из машины в центре столицы. Случай произошел на Смоленской улице, возле дома 7.

В начале декабря двое неизвестных также похитили сумку с крупной суммой денег из машины в центре. Налетчики присвоили себе полмиллиона рублей.