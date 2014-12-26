Полиция задержала мошенника, похитившего свыше 1 млн рублей

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На западе столицы сотрудники полиции задержали москвича, подозреваемого в мошенничестве, передает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным следствия, потерпевший передал продавцу денежные средства в счет оплаты автомобиля. После чего аферист пообещал позвонить потерпевшему и договориться по поводу передачи ему приобретенной иномарки.

Однако, получив деньги, мошенник моментально скрылся и отключил мобильный телефон. Поняв, что его обманули, мужчина незамедлительно обратился в полицию.

Материальный ущерб составил более миллиона рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по району Кунцево на Оршанской улице задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний безработный москвич.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".