В Подмосковье полуголый мужчина угрожал полицейскому ножом

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который набросился на стражей порядка с ножом. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба главка МВД по Подмосковью.

Инцидент произошел 25 августа в 22.30. Полицейские патрулировали улицы в Орехове-Зуеве и обнаружили подозрительного мужчину. Внимание блюстителей порядка привлек его необычный внешний вид - мужчина был полуголым, а из-за пояса спортивных штанов виднелась рукоятка ножа.

Один из полицейских потребовал предъявить документы. Однако неизвестный шагнул в сторону стража порядка, выхватил из-за пояса нож и начал угрожать правоохранителям расправой.

Лейтенант полиции приемом самбо выбил нож из рук злоумышленника и задержап мужчину.

По данному факту проводится служебная проверка. Собранные материалы отправят в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Действия мужчины могут квалифицировать как применение насилия в отношении представителя власти.