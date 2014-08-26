Пьяный водитель протащил полицейского за машиной 300 метров

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В Подмосковье нетрезвый водитель протащил полицейского за машиной около 300 метров, передает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Инцидент произошел в Люберцах 25 августа. Там правоохранители, действуя в рамках операции по задержанию наркоторговцев, остановили автомобиль, но водитель заблокировал руку полицейского стеклом двери и протащил его по асфальту.

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и вывихом ключицы.

Водителя удалось задержать, в ходе его досмотра было найдено 0,8 грамма амфетамина. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.