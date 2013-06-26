Полицейские провели спецоперацию по задержанию боевика из КБР

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские задержали на севере Москвы находившегося в федеральном розыске участника незаконных вооруженных формирований из Кабардино-Балкарии.

"Уроженец города Нарткала, находившийся в федеральном розыске по ряду статей уголовного кодекса, в том числе за бандитизм и незаконный оборот оружия и боеприпасов, был задержан в доме №10 по улице Коненкова в Москве", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

Во время задержания у преступника был изъят боевой пистолет.

Имя боевика не называется.