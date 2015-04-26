В столице задержана подозреваемая в организации похищения мужчины

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Полиция задержала подозреваемую в организации похищения мужчины с целью получения 10 миллионов рублей за продажу его квартиры, сообщает Агентство "Москва".

Задержанной оказалась 43-летняя неработающая жительница Солнечногорского района, ранее судимая за мошенничество.

Следствие установило, что для осуществления преступления женщина вступила в сговор с неизвестными.

"В офисе риелторской фирмы был подготовлен договор купли-продажи квартиры. После подписания договора без необходимого для совершения сделки паспорта владельца квартиры, подозреваемая отвезла его в дом по месту своей регистрации, где предложила ему пожить до момента государственной регистрации сделки, где он скончался в результате неустановленных причин", - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Вскоре подозреваемая вывезла труп мужчины на своем автомобиле в лес в деревне Дедешино, где он и был обнаружен. В настоящее время женщина задержана.