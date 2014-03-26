В Москве задержали мошенников, пытавшихся отобрать квартиру

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Сотрудники столичного угрозыска задержали лжеквартиросъемщиков, пытавшихся отобрать квартиру на юго-востоке Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, молодая пара под предлогом заключения договора на аренду жилья получила паспортные данные хозяйки квартиры. На их основе злоумышленники изготовили поддельный паспорт и оформили договор купли-продажи.

Задержать подозреваемых удалось 24 марта, когда они приехали к нотариусу получать доверенность на право продажи жилплощади. Как оказалось, продавцом и покупателем выступила одна и та же женщина – еще одна фигурантка дела.

По версии следствия, подозреваемые могут быть причастны к другим подобным сделкам. В полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество", пятерых членов преступной группы взяли под стражу.