Суд арестовал женщину-адвоката, обвиняемую в 42 случаях мошенничества

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В Московской области задержали адвоката, обвиняемую в 42 эпизодах мошенничества на 26,5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 19 февраля 2013 года ЕСПЧ присудил 42 бывшим и действующим сотрудникам МЧС России по республике Северная Осетия-Алания премию на сумму в 26,5 миллионов рублей за несение службы в зоне чрезвычайного конфликта.

Интересы сотрудников в суде представляла адвокат палаты Московской области Таисия Баскаева. В дальнейшем она организовала перевод денег на свой личный банковский счет и, вводя в заблуждение спасателей об истинном размере присужденной каждому из них суммы, пыталась получить от них расписки о получении денег.

После этого женщина скрылась и была объявлена в международный розыск. Баскаеву взяли под стражу и предъявили обвинение, следствие собирает доказательную базу.