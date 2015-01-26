Москвич взял кредит на 1 млн рублей и не вернул его

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Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в получении 1 миллиона рублей кредита по поддельным документам, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Ранее с заявлением в органы обратился сотрудник банка. Он рассказал что в ноябре в их отделение обратился мужчина с целью получения кредита на сумму 1 млн рублей. Однако ни одного платежа в счет погашения кредита от него не поступило, а сам гражданин на связь не выходил.

В результате повторной проверки документов было установлено, что заемщик получил кредит, предоставив ложные сведения о своем месте работы и доходах.

21 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 63-летний москвич.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования", фигурант находится под подпиской о невыезде.