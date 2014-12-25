Мошенница получила 800 тысяч рублей кредита по поддельным документам

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Столичные полицейские задержали женщину, подозреваемую в получении 800 тысяч рублей кредита по поддельным документам, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Задержанной оказалась 43-летняя жительница Смоленской области, которая обратилась в банк с целью получения кредита. После выдачи денежных средств у сотрудников банка возникли сомнения в подлинности документов, после чего работники банка обратились в полицию.

По данным полиции, задержанная получила кредит по старому паспорту, который ранее был якобы ею утерян.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования".