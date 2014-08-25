В Таджикистане задержали наркоторговцев, поставлявших героин в Россию

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Таджикские наркополицейские задержали восьмерых членов преступной группировки, которые занимались контрабандой героина в Россию. Общая масса изъятого у злоумышленников наркотика превысила пять килограммов, сообщает пресс-служба Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана.

Первого из участников банды задержали в аэропорту города Худжанд. Мужчина проглотил 100 капсул с наркотиком общим весом 470 граммов и пытался вылететь в Красноярск. Однако в ходе проверки наркотики были обнаружены, а наркокурьера отправили в больницу, где врачи достали из его желудка проглоченные свертки с героином.

Затем полицейские задержали еще семерых членов преступной группировки. В их домах провели обыски, в ходе которых удалось обнаружить еще примерно 4,5 килограмма героина.

В ходе следствия выяснилось, что организатором банды является 33-летний уроженец Таджикистана, который создал канал поставок наркотиков в Россию.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы России и Таджикистана разыскивают остальных участников преступной группировки. Некоторые из них скрываются на территории России.