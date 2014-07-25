В Новой Москве задержали мужчину, хранившего 119 пакетов со "спайсами"

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Столичные оперативники задержали мужчину, у которого обнаружили 119 пакетиков с курительными смесями. Он стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба главка московской полиции.

Подозреваемый был задержан 24 июля в рамках оперативно-профилактической операции "Мак". В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили более 100 пакетиков с непонятным веществом растительного происхождения.

Вещество отправили на экспертизу, которая установила, что неизвестная смесь содержит наркотические вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение и перевозка наркотических средств". Задержанный дает показания в отделении полиции.