Подозреваемого в сбыте более 200 граммов наркотиков задержала полиция

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте более 200 граммов гашиша и амфетамина, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 26-летний житель столицы был задержан полицейскими в момент сбыта 13 спрессованных кусков и шести полиэтиленовых свертков с веществом неизвестного происхождения.

Согласно проведенной экспертизе изъятые материалы являются наркотическим средством - гашишем и амфетамином, общей массой более 200 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.