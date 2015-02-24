В метро задержали перевозившего героин пассажира

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Столичные полицейские задержали в метро мужчину, который перевозил героин. У злоумышленника изъяли около 3 граммов наркотика, сообщает пресс-служба главка МВД Москвы.

20 февраля в ходе досмотра граждан на станции метро "Петровско-Разумовская" был задержан один из пассажиров. Изначально мужчину хотели выдворить за пределы подземки, потому что он сильно пьян.

Однако в ходе личного досмотра у задержанного нашли пакетик с героином. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков".

Напомним, 21 февраля столичные наркополицейские пресекли деятельность преступной группировки, которая поставляла героин в Москву. У членов банды изъяли 9 килограммов героина, большая часть из них хранилась в тайнике, который охранял волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков". Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

А 18 февраля в Балашихе задержали наркодилеров, которые смешивали героин с детским чаем. Из партии изъятого наркотика можно было бы изготовить около 135 тысяч разовых доз и выручить за них более 200 миллионов рублей.