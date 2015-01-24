Задержана подозреваемая в краже подарочных карт столичного автосалона

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Столичные правоохранители задержали подозреваемую в краже подарочных карт автосалона, расположенного на юго-западе города. Ущерб от действий женщины составил 510 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

22 января в полицию обратился представитель автосалона и рассказал, что в ходе проверки сотрудники организации обнаружили пропажу 34 подарочных карт.

Спустя несколько часов подозреваемая была задержана. Ей оказалась 34-летняя жительница Подмосковья. Ранее она работала в автосалоне и с февраля по июнь прошлого года присваивала себе подарочные карты клиентов, обналичивая их в других автосалонах.

Деньги злоумышленница тратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.