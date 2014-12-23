В Подмосковье задержали подозреваемого в сбыте героина

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В подмосковном поселке Серебряные Пруды полицейские в ходе проверки оперативной информации изъяли у мужчины почти три грамма героина. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области.

Задержанным оказался 28-летний местный житель, у него были обнаружены два полиэтиленовых пакеты с героином общей массой 2,79 грамма.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, накануне полицейские изъяли около 300 граммов героина у 26-летнего жителя подмосковной Электростали. А 11 декабря с тремя граммами героина задержали жителя Балашихи.