Полицейские изъяли 55 пакетиков со "спайсами" на северо-западе столицы

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На северо-западе Москвы полицейские изъяли в камере хранения одного из торговых центров 55 пакетиков с курительной смесью, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством – курительной смесью "спайс".
В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудники уголовного розыска возле указанной ячейки задержали подозреваемого. Им оказался безработный 21-летний уроженец одного из бывших государств СНГ.
В отношении задержанного возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Приготовление к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств".
В настоящее время подозреваемый находится под арестом.
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