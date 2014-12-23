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Происшествия

23 декабря 2014, 00:26

Полицейские изъяли 55 пакетиков со "спайсами" на северо-западе столицы

криминал наркотики курительные смеси спайсы

Фото: ТАСС

На северо-западе Москвы полицейские изъяли в камере хранения одного из торговых центров 55 пакетиков с курительной смесью, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством – курительной смесью "спайс".

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудники уголовного розыска возле указанной ячейки задержали подозреваемого. Им оказался безработный 21-летний уроженец одного из бывших государств СНГ.

В отношении задержанного возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Приготовление к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств".

В настоящее время подозреваемый находится под арестом.

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