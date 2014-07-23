В Подмосковье родители похитили двух человек, чтобы вернуть дочь

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Родители совершили похищение человека с целью возвращения несовершеннолетней дочери, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Преступление произошло в Луховицком районе Подмосковья. По версии следствия, девушка самовольно переехала туда к знакомому из Липецкой области. Родственники начали предпринимать попытки вернуть ее домой. В результате они с целью последующего обмена похитили несовершеннолетнюю сестру и тетю молодого человека, у которого проживала их дочь. Похищенных подозреваемые удерживали в течение суток.

В настоящее время заложники освобождены, подозреваемые в совершении преступления задержаны и доставлены к следователю регионального СК России. Продолжается расследование возбужденного по факту происшествия уголовного дела, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.