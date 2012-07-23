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Происшествия

23 июля 2012, 18:18

Оперативники задержали занимавшуюся разбоем бандгруппу

криминал задержания разбойные нападения ГУ МВД России по Москве

ИТАР-ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов обезвредили преступную группу, занимавшуюся грабежами и разбойными нападениями на складские помещения на западе Москвы. Информация о бандгруппе в течение нескольких дней анализировалась сотрудниками уголовного розыска. В итоге злоумышленники были пойманы на месте преступления.

Нападение на складской комплекс, расположенный на улице Заречная, дом 6, произошло 22 июля около трех часов ночи. Пятеро неизвестных проникли в помещение в помещение охраны склада, затем, угрожая охраннику обрезом и бейсбольной битой, избили его и связали скотчем.

После этого злоумышленники вскрыли один из ангаров, где находились коробки с чаем, и начали загружать товар в подогнанный к складу фургон. В этот момент они и были задержаны оперативниками, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Сумма ущерба составила четыре миллиона рублей. Скорее всего, этот товар предполагалось перепродать в розницу на различных столичных и подмосковных рынках.

По данным ведомства, в преступную группу входили выходцы из Армении. На данный момент задержано пять человек, их проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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