Оперативники задержали занимавшуюся разбоем бандгруппу

ИТАР-ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов обезвредили преступную группу, занимавшуюся грабежами и разбойными нападениями на складские помещения на западе Москвы. Информация о бандгруппе в течение нескольких дней анализировалась сотрудниками уголовного розыска. В итоге злоумышленники были пойманы на месте преступления.

Нападение на складской комплекс, расположенный на улице Заречная, дом 6, произошло 22 июля около трех часов ночи. Пятеро неизвестных проникли в помещение в помещение охраны склада, затем, угрожая охраннику обрезом и бейсбольной битой, избили его и связали скотчем.

После этого злоумышленники вскрыли один из ангаров, где находились коробки с чаем, и начали загружать товар в подогнанный к складу фургон. В этот момент они и были задержаны оперативниками, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Сумма ущерба составила четыре миллиона рублей. Скорее всего, этот товар предполагалось перепродать в розницу на различных столичных и подмосковных рынках.

По данным ведомства, в преступную группу входили выходцы из Армении. На данный момент задержано пять человек, их проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".