У москвича похитили иномарку за 3 млн рублей на западе города

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На западе города у москвича похитили иномарку стоимостью три миллиона рублей, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Вечером 22 февраля в полицию обратился неработающий 43-летний житель столицы. Он заявил, что его BMW 740d xDrive, припаркованный у дома на Рублевском шоссе, был похищен неизвестным.

Стоимость машины потерпевший оценил в три миллиона рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, полицейские разыскивают преступника.