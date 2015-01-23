В столице задержаны Раджик Нижневартовский и еще шестеро "воров в законе"

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Столичная полиция пресекла сходку "воров в законе" в центре Москвы и задержала семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Задержание произошло в одном из ресторанов. У одного из криминальных авторитетов, известного как Раджик Нижневартовский, полицейские обнаружили и изъяли 2,9 грамма героина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Остальные участники сходки проверяются на возможную причастность к различным преступлениям, совершенными в столичном регионе.

Накануне в Москве также пресекли сходку "воров в законе" и задержали пятерых криминальных авторитетов.

В руки оперативников попали криминальные авторитеты по прозвищам Циркач, Забава, Тюрик, Воскрес и Тэко. В настоящее время их проверяют на причастность к совершенным ранее преступлениям.