В ЦАО задержана подозреваемая в кредитном мошенничестве на 750 тысяч рублей

Столичные полицейские задержали женщину, подозреваемую в получении 750 тысяч рублей кредита по поддельным документам, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Задержанной оказалась безработная 35-летняя жительница столицы, которая обратилась в банк с целью получения кредита. Однако предоставленные клиенткой документы вызвали сомнения в подлинности, в связи с чем, сотрудники банка обратились в полицию.

По данным полиции, задержанная пыталась получить кредит используя поддельную справку о доходах 2-НДФЛ.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в сфере кредитования".