Полицейские задержали мужчину с крупной партией синтетического наркотика

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Сотрудники уголовного розыска на Нагорной улице задержали подозреваемого в хранение крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Им оказался 26-летний уроженец одного из бывших государств СНГ.

Установлено, что подозреваемый, познакомившись через Интернет с потенциальным клиентом, договорился о встрече, в ходе которой должен был продать ему 158 граммов синтетического наркотика.

В ходе проведения сделки, которая проходила под контролем оперативников, подозреваемый был задержан и доставлен в подразделение полиции.

При личном досмотре у задержанного полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятая смесь является синтетическим наркотиком в состав, которого входит эфедрин, общей массой 158 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.