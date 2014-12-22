Колумбиец получил 11 лет колонии за контрабанду кокаина в Москву

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Московский областной суд приговорил гражданина республики Колумбия к 11 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. 28-летнего молодого человека в декабре прошлого года задержали на таможне в аэропорту Шереметьево с тремя килограммами кокаина, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Колумбийцу предстоит отбыть срок в исправительной колонии строгого режима.

Гражданин Колумбии Альварадо Морантес Джейсон Хесус в прошлом году прибыл в Шереметьево из Боготы. С собой он провез кокаин, который таможенники обнаружили в коробке из-под вина. Наркотик находился внутри коробки в полиэтиленовом пакете.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статьям "контрабанда наркотических средств" и "приготовление к незаконному сбыту наркотических средств".

Отметим, что летом этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил колумбийского священника Фабио Рикардо Родригеса к тем же 11 годам колонии за контрабанду героина через Россию. 22 января 2013 года священника задержали таможенники аэропорта Шереметьево, в желудке мужчины обнаружили крупную партию героина.

Священник летел транзитом через Париж, и его поездка растянулась. Обычно же курьеры, перевозящие наркотики внутриполостным путем, рассчитывают на определенное количество времени транспортировки "груза". Продолжительное нахождение наркотика в желудке опасно для здоровья.

Сам задержанный заявил, что данный поступок идет в разрез с его моралью и убеждениями, но его заставили совершить грех представители мафиозной группировки.