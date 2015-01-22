В Новой Москве у пенсионерки отобрали сумку с 2 млн рублей

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В Новой Москве трое неизвестных ограбили 57-летнюю женщину, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на 1-ой Валуевской улице. Женщина возвращалась домой, когда около нее остановился белый Volkswagen Polo. Из машины вышли злоумышленники и, угрожая словами, отобрали у нее сумку.

В ней, по предварительной информации, находились iPad и 2 миллиона рублей. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по выявлению и задержанию преступников.

Отметим, накануне на северо-востоке столицы двое неизвестных избили в квартире троих курьеров и отобрали у них деньги и электронику. Общий материальный ущерб составил около 308,5 тысяч рублей.