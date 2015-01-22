В Подмосковье задержаны четверо подозреваемых в краже кассового аппарата

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Сотрудниками ДПС задержаны четверо подозреваемых в вооруженном ограблении магазина в Лобне, сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

Как уточняется, в помещение продуктового магазина ворвались пятеро неизвестных в масках и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили кассовый аппарат с 70 тысячами рублей.

В тот же день были задержаны четверо злоумышленников. Ими оказались уроженцы республики Азербайджан в возрасте от 18 до 49 лет, двое из них были ранее судимы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание пятого подозреваемого в совершении данного преступления.