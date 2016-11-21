Работника столичного автосервиса заподозрили в угоне иномарки

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Правоохранители "по горячим следам" задержали работника автосервиса, которого подозревают в угоне иномарки, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

По словам потерпевшего, он сдал свой автомобиль марки Volkswagen в автомастерскую для устранения технических неполадок, а когда пришел забирать машину, ее там не оказалось. Материальный ущерб составил более одного миллиона рублей.

Подозреваемым оказался 30-летний москвич, работающий автомехаником в данном автосервисе. Похищенный автомобиль изъят. Возбуждено уголовное дело.