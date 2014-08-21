Гендиректора стройфирмы задержали за аферу с квартирами на миллион рублей

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Гендиректора строительной компании задержали за мошенничество с недвижимостью на миллион рублей, передает пресс-служба столичного главка полиции.

Год назад в правоохранительные органы обратился руководитель фирмы по продаже квартир. По его словам, организация заключила договор со стройфирмой, согласно которому последняя обязалась построить 10 нежилых объектов, а взамен она получала несколько квартир в строящихся домах в Подмосковье.

Кроме того, строительная организация должна была передать партнеру часть денег за полученную недвижимость.

Однако глава стройфирмы не выполнил условия договора и оформил долю в недвижимости, намереваясь ее продать. Сумма ущерба составила миллион рублей.

Задержать злоумышленника удалось 18 августа 2014 года в ходе оперативных мероприятий, позже его отпустили под подписку о невыезде.