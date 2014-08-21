"Разведчицу" банды грабителей задержали в Москве

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В Москве задержана пособница банды грабителей, роль которой заключалась в разведке, перекрытии выходов и наблюдении за окружающей обстановкой, передает пресс-служба столичного главка полиции.

При этом у оперативников есть основания полагать, что задержанная также причастна к некоторым грабежам и мошенничествам.

Напомним, 24 декабря прошлого года в полицию обратился мужчина, который рассказал, что на стоянке у одного из гипермаркетов на юго-западе Москвы на него напали трое неизвестных. Угрожая оружием, они забрали у него ключи от квартиры, банковскую карту и все наличные деньги.

Позже полицейские установили, что к нападению причастна банда из шестерых грабителей и она планирует очередной налет. В январе 2014 года злоумышленники ограбили магазин на Федеративном проспекте - они ворвались в помещение, избили секьюрити и продавщицу, а затем вынесли из магазина кассовый аппарат и алкоголь, после чего скрылись.

Уйти от следствия им не удалось: через 20 минут грабителей задержали. При обыске в их квартире сыщики изъяли несколько пневматических и травматический пистолет и похищенные вещи. Спустя час был задержан шестой участник преступной группировки.