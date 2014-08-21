В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля

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В Московской области задержан 29-летний ранее судимый житель Наро-Фоминского района. Его подозревают в угоне и поджоге автомобиля, сообщает телеканал "Москва 24".

По данным следствия, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал на дороге машину - "Жигули" шестой модели. Когда подъехали к его дому, злоумышленник вытолкал из салона авто водителя и скрылся. После этого подозреваемый облил отечественную легковушку и поджог.

По данному факту были возбуждены два уголовных дела.

Задержанный своей вины не признает. Он уверяет, что водитель сам добровольно отдал ему ключи от машины, а возгорание автомобиля произошло случайно.