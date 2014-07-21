Рэкетир, покушавшийся на "непокорного" бизнесмена, задержан в Москве

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В ночь на 19 июля на юге Москвы сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в покушении на убийство столичного бизнесмена, сообщила в понедельник пресс-служба МВД России по Москве.

Задержанным оказался 44-летний уроженец Азербайджана. По версии следствия, 30 июня рядом с кафе на Ключевой улице между бизнесменом и подозреваемым произошел конфликт. Мужчина потребовал от предпринимателя денег за защиту бизнеса со стороны этнической организованной группы. Потерпевший платить отказался, тогда злоумышленник выстрелил в своего оппонента, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали у подъезда по месту жительства. В его отношении уже заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", максимальный срок по которой составляет 8 лет. В настоящее время проводится проверка о причастности подозреваемого к ранее совершенным преступлениям в Москве.