В Подмосковье задержаны 11 подозреваемых в похищении бизнесмена

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Подмосковные полицейские при поддержке спецназа задержали 11 человек, подозреваемых в похищении бизнесмена с целью получения выкупа, передает пресс-служба МВД.

Преступление было совершено в июле 2014 года на юго-востоке Москвы. Злоумышленники похитили коммерсанта и требовали у его родственников 500 тысяч долларов.

Поймать подозреваемых удалось в Мытищинском районе Подмосковья, ими оказались 11 граждан Азербайджана в возрасте от 28 до 47 лет.

В настоящее время фигуранты дела находятся под стражей, устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям.